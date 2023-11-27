الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ضياء رشوان: تنفيذ تبادل الأسرى خلال ساعات وتضم 11 إسرائيليًا و33 فلسطينيًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى، مشددًا على انه تم تجاوز خلافات تنفيذ تبادل المحتجزين والأسرى جاء بجهود مصرية قطرية.

تعليق هام من ضياء رشوان

txt

ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى بقواعدها الرئيسية دون تغيير

txt

ضياء رشوان: سريان الهدنة بغزة يعود للجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع قطر

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أنه سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم 11 إسرائيليا و33 فلسطينيا. 

أكد د. ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن آلية تسليم الأسرى كما هي بقواعدة الرئيسية، على أن تقوم حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بتسليم من لديها من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.



وأوضح “رشوان”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الصليب الأحمر الدولي يقوم بتسليم جزء من هولاء الرهائن إلى السلطات المصرية في معبر رفح، والتي تقوم بدورها وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، مشددة على أنه إذا اقتدى الأمر  يتم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى معبر كرم في شمال شرق غزة.

 

وأضاف أنه على المستوى اللوجستي دور الصليب الأحمر رئيس مستمر في كل الأوقات والدور المصري قائم كما هو، مشددًا على أن عقب انتهاء فترة الهدنة ما تأمل به مصر وقطر وأعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تمتد الهدنة وتبذل الجهود لمد الهدنة لمدد أخرى.

مواد متعلقة

ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى بقواعدها الرئيسية دون تغيير

هيئة شؤون الأسرى: مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين .. فيديو

خبير اقتصادي: مصر استطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة

"إسعاف 24" في كل المحافظات خلال عام.. فيديو

خيري رمضان يختلف مع إبراهيم عيسى حول "حماس".. الآن جزء من فلسطين

وكيل المخابرات العامة الأسبق: تنازلنا عن الكثير من المواقف لصالح القضية الفلسطينية

وكيل أول المخابرات العامة الأسبق: مصر في الحرب وضعت العالم أمام ضميره

صندوق الإسكان الاجتماعي: نطرح الشقق بالإيجار بداية من الربع الأول من 2024
الجريدة الورقية