ضياء رشوان: تنفيذ تبادل الأسرى خلال ساعات وتضم 11 إسرائيليًا و33 فلسطينيًا

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى، مشددًا على انه تم تجاوز خلافات تنفيذ تبادل المحتجزين والأسرى جاء بجهود مصرية قطرية.

تعليق هام من ضياء رشوان

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أنه سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم 11 إسرائيليا و33 فلسطينيا.

أكد د. ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن آلية تسليم الأسرى كما هي بقواعدة الرئيسية، على أن تقوم حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بتسليم من لديها من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.





وأوضح “رشوان”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الصليب الأحمر الدولي يقوم بتسليم جزء من هولاء الرهائن إلى السلطات المصرية في معبر رفح، والتي تقوم بدورها وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، مشددة على أنه إذا اقتدى الأمر يتم تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى معبر كرم في شمال شرق غزة.

وأضاف أنه على المستوى اللوجستي دور الصليب الأحمر رئيس مستمر في كل الأوقات والدور المصري قائم كما هو، مشددًا على أن عقب انتهاء فترة الهدنة ما تأمل به مصر وقطر وأعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تمتد الهدنة وتبذل الجهود لمد الهدنة لمدد أخرى.