300 موجه فني يتابعون جاهزية الخدمات بالمقرات الانتخابية بتعليم قوص

عقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا وأعضاء التوجيه الفنى لجميع المواد الدراسية بالإضافة إلى أعضاء التوجيه المالى والإدارى والمتابعة بقاعة التربية الاجتماعية، بحضور كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة والدكتور على مبارك مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومصطفى محروس الموجه الأول المالى والإدارى وعلى حزين مدير إدارة الخدمات المشرف على تجهيز المقرات الانتخابية وأحمد عطا مسؤول أمن الإدارة، وعبدالرؤوف القاضى موجه أول التربية الاجتماعية، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والموجهين الاوائل بإدارة قوص التعليمية.

وكلف مدير عام الإدارة أثناء الاجتماع الموجهين الاوائل للمواد الأساسية والأنشطة بتوزيع أعضاء أقسام التوجيه الفنى وتقسيمهم إلى مجموعات حسب التوزيع الجغرافي لكل موجه للزيارة اليومية لمدارس الإدارة التي ستستضيف لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاث أيام.

ومن جانبه أكد مدير إدارة قوص التعليمية، أن تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بلقاء الفيديو كونفرانس وتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة المتابعة الدورية للمدارس المخصصة لجان اقتراع بعد جاهزيتها وحتى بدء عملية التصويت.

وأضاف على حزين مدير إدارة الخدمات أن 300 موجه فنى بكافة التخصصات تابعين للإدارة تم تغيير خطوط سيرهم لمتابعة ٤٧ مدرسة بها لجان للتصويت اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى بدء عملية التصويت وكل موجه سيعد تقارير الزيارة ويبلغ غرفة عمليات الإدارة المنعقدة منذ السبت المقبل بمكتب مدير عام الإدارة والتى بدورها متصلة بغرفة عمليات مجلس مركز و مدينة قوص للتعامل مع اى عائق خدمى وإدارى يقابل لجان المتابعة.