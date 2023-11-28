عمرو عكاشة: استضافة مصر المعرض الدولي الثالث إيديكس دليل على استقرار الدولة وأمنها

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على استقرار الدولة المصرية وأنها تنعم بالأمن والأمان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مصر قدمت مفاجآت كبرى بالمعارض السابقة من حيث النوعية وما تملكه من تكنولوجيا متطورة تنافس مثيلاتها في العالم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن المعرض الدولي الثالث يعكس قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى مما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، و تمتلك القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى.