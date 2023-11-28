فعاليات دوري" حياة كريمة" فى كرة القدم الخماسي بالحسينية

انطلقت فاعليات دوري حياه كريمة فى كرة القدم الخماسي داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الحسينية، أحد المراكز التى تشهدها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال المرحلة الأولى داخل محافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وشهد اللقاء منافسات قوية بين جميع الفرق، واسفرت نتائج اليوم فوز فريق الحجازية على الحسينية ٠/١ ، وفوز فريق المناجاة على فريق النجوم ٠/٢ ، وفوز فريق حسن صديق على الملكيين ٣/٥ ، وفوز فريق قهبونة على فريق الحمادين١/٢ ، بعدما شهدت المباريات منافسات قوية بين جميع الفرق.

وأكد عبدالعظيم خلال كلمته على دور وزارة الشباب والرياضة فى تقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالنشء والشباب، واستغلال طاقاته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات، لافتا إلى مشاركة أكثر من ٤٥٠ شاب في دورى حياة كريمة لكرة القدم الخماسي من أبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأشار الدكتور احمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن هذا الدوري فى نسخته الحالية بمشاركة ٣٢ فريق من مختلف قرى مركز ومدينة الحسينية، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع ابناء الحسينية.

ونوه الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية، إلى أن هدف الدوري إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية ودعم حركة الرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا رياضيا.