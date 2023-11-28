الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الإيراني: طهران حصلت على خدمات مقاتلات ومروحيات روسية متطورة

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، إتمام صفقة شراء مروحيات "مي 28" الهجومية، ومقاتلات "سو-35" من الجيل "الرابع ++"، وطائرات "ياك 130" تدريبية من روسيا.

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وقال في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران أتمّت صفقة هذه الطائرات التي "ستلتحق بالقوات المسلحة الإيرانية بعد إنهاء جملة من الإجراءات"،وأن العمل جار على استيرادها.

 

وأضاف: "في العام الماضي أعلن وزير الدفاع عن نظام الابتكار الدفاعي، وكان هذا الإعلان فعالاً للغاية، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى أعلى التقنيات في جميع المجالات".

 

وتابع، "في بعض المجالات نحن من بين الدول المتقدمة وفي بعض المجالات نحن على طريق التطوير. وفي هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير القدرات الداخلية، يجب علينا أيضا استخدام الطرق المختصرة لاستكمال القدرة الدفاعية، وأحد هذه المجالات هو مجال تكنولوجيا الهواء".

 

وأضاف، "لدينا قدرات جيدة في مجال المروحيات، ولهذا نحن الأفضل في المنطقة من حيث الكمية، لكن الارتقاء بجودة المروحيات هو على جدول الأعمال".

 

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار طهران في سبتمبر الماضي، في إطار التعاون مع إيران لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

 

ولفت شويغو إلى الثقة التي تطورت بين قيادتي روسيا وإيران، مؤكدا أن "الوتيرة العالية للاجتماعات تؤكد رغبة الطرفين بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الدفاع والتعاون العسكري".

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