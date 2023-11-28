الإسماعيلي يواجه بيراميدز بحثًا عن ثاني انتصاراته في الدوري

يستعد فريق الإسماعيلي لخوض مواجهة صعبة ضد بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء التي ستجمهما على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فريق الإسماعيلي تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال يخوض مباراة اليوم باحثًا عن ثاني انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، حيث يستهدف الفريق استعادة الثقة وإرضاء الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج.

وخاض الإسماعيلي حتى الآن 6 مباريات حقق الفوز في واحدة فقط، وتعادل في واحدة أيضًا، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات، ويحتل الدراويش المركز الـ14 في جدول الدوري برصيد 4 نقاط فقط.

على الجانب الأخر يخوض فريق بيراميدز المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، من أجل مواصلة مزاحمة الأهلي بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يتصدر ترتيب الجدول بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق أيمن الكاشف.