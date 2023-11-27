الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشكيو يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي بالدوري

جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز القائمة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضًا..

txt

الإسماعيلي يختتم استعداداته للقاء بيراميدز

txt

بعد الفوز العريض على بيراميدز.. مشوار شباب الأهلي بدوري الجمهورية عقب الجولة 13

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب 

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي 

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة 

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

مواد متعلقة

جايمي باتشيكو: نسير خطوة تلو الأخرى نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو: بيراميدز لديه طموحاتك كبيرة في دوري أبطال أفريقيا"الملعب هو الفيصل".. فيديو

باتشيكو: مواجهة مازيمبي صعبة.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة

باتشيكو: هدفي مع بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا

باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

بعد أنباء رحيله عن بيراميدز..حلاوة المولد سر هروب باتشيكو المتكرر مع الأندية

باتشيكو يستقر على تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك اليوم في الدوري

باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا وجاهزون للمنافسة على كل البطولات
الجريدة الورقية