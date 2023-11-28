الحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات "بعد قليل"

تصدر بعد قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، قرارها في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

كانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أرملة المجني عليه، والتي شهدت نقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.