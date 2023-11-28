سحب السبائك الذهبية من الـ ATM.. كيف يتم ذلك؟

في خطوة مهمة تدعم التحول الرقمي بالبلاد، أصبح المواطن قادرًا الآن على سحب السبائك الذهبية من خلال ماكينات الـATM، تلك التجربة الفريدة التي توفر للمواطن شراء الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام، ولكن في نفس التوقيت لا يمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام.

أول ماكينة لشراء السبائك الذهبية في مصر

وجاء إطلاق أول ماكينة لشراء السبائك الذهبية في مصر، من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي وذلك على هامش معرض نبيو الثالث للذهب والمجوهرات.

سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـATM

السبائك الذهبية

في البداية يجب وضع ضع بطاقة الخصم أو الائتمان في ماكينة الـATM.

عليك تحديد الخيار المحدد لشراء الذهب المطلوب.

يجب تحديد السعر والذهب، وإدخال كلمة المرور.

أخيرًا تقوم الماكينة بإخراج السبيكة التي قمت بطلبها فورًا.

9 معلومات عن أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب

1 - الماكينة ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

2- ماكينة سحب الذهب تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي

3- خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM تقدم تجربة أفضل للعملاء.

4- يمكن للعملاء شراء الذهب في حدود إمكانتهم.

5- توفر 8 خيارات لكمية الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام.

6- لا يمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام.

7- الخدمة متاحة في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.

السبائك الذهبية

8- يطلب الذهب من الماكينة، مع وضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي.

9- المواطن يحصل على الفور على الذهب المطلوب بالجرامات.