9 معلومات عن أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب في مصر

ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب في مصر.. حظي إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب في مصر، على اهتمام بالغ من قبل المواطنين، متسائلين عن تلك الماكينة وإمكانية سحب السبائك الذهبية منها، والتي توفر شراء الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام، كما لا يجوز شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام.

9 معلومات عن أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب

1- الماكينة ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

2- ماكينة سحب الذهب تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي

3- خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM تقدم تجربة أفضل للعملاء.

4- يمكن للعملاء شراء الذهب في حدود إمكانتهم.

5- توفر 8 خيارات لكمية الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام.

6- لا يمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام.

7- الخدمة متاحة في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.

8- يطلب الذهب من الماكينة، مع وضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي.

9- المواطن يحصل على الفور على الذهب المطلوب بالجرامات.