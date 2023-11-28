مجدي الهواري يكشف وصية الفنان طارق عبدالعزيز

كشف المخرج مجدي الهواري، عن وصية صديقه الفنان طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ55 عاما.

ونشر الهواري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة طارق عبدالعزيز، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "عندما أموت يا مجدي، يجب أن تطلب من الناس الدعاء لي بالرحمة، لأن عدد الذين يبادلونك مشاعر الحب كبير جدا.. حاضر يا طارق هذه وصية.. أرجو من المتابعين الدعاء بالرحمة للفنان طارق عبدالعزيز".

وواصل الهواري حديثه: "لا أصدق أنك رحلت عن عالمنا، ويجب أن تعلم أن عدد المحبين لك كبير جدا يا صديقي، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

طارق عبدالعزيز

ولد الفنان طارق عبدالعزيز سنة 1968 بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، والتحق في فترة شبابه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وهناك تلمس طريقه إلى الوسط الفني، كيف لا وزملاؤه هم الراحل خالد صالح، إلى جانب خالد الصاوي، وصبري فواز، ومحمد هنيدي، الذي باتوا جمعيهم نجومًا على الساحة لاحقًا.

خلال هذه الفترة، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، انضم "طارق" كذلك إلى فرقة الورشة مع عبلة كامل وأحمد مختار وحسن الجريتلي.

تخرج الفنان الراحل في كلية الحقوق عام 1991، وعمل في عديد من الأفلام التي أعدها خريجو المعهد العالي للسينما.

في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بدأ "طارق" مسيرته الفنية بمشاركته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" رفقة زميله الجامعي محمد هنيدي، وبعد ذلك توالت أعماله الناجحة في السينما والتليفزيون.

