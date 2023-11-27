بالصور.. 5 طائرات محملة بالمواد الغذائية من سلطنة عُمان إلى الشعب الفلسطيني

‏سيرت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والهلال الاحمر المصري الجسر الجوي المكون من 5 طائرات الى مطار العريش ، وتحمل 100 طن من المواد الغذائية المتنوعة، مقدمة الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتلة على ان يتم توصيلها عبر معبر رفح، وتسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني لتوزيع المساعدات العمانية على مراكز الايواء .

والتي تأتي ضمن الجسر الجوي الأول للمساعدات العمانية والمكون من ٥ طائرات محملة بالمؤن الغذائية المتنوعة، وجاء ذلك بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وتجدر الإشارة بأن هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العمانية الإنسانية وسوف تليها دفعات أخرى، وتشكر الهيئة جميع من ساهم في هذا العمل الإنساني الخير ودعمهم الدائم للأشقاء في فلسطين.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد تسلم مساء الاثنين 11 محتجزاً إسرائيلياً أفرجت عنهم حركة حماس ضمن رابع دفعة من صفقة التبادل.

وفق ما ذكره موقع واينت الإلكتروني نقلاً عن مصادره الإسرائيلية، فإنه تم في اللحظة الأخيرة إدراج والدتين في قائمة المفرج عنهم.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن من بين الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 3 فرنسيون وألمانيان و6 أرجنتينيون، وهم من مزدوجي الجنسية.

هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن من بين الإسرائيليين الأحد عشر المفرج عنهم ثمانية قاصرين وثلاثة بالغين.

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