الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طارق عبدالعزيز يكشف أسباب دخوله الوسط الفني

الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز

قال الفنان طارق عبد العزيز، في آخر لقاء تليفزيوني تم تسجيله ببرنامج واحد من الناس قبل وفاته، عملت كمحامي لمدة يوم واحد فقط ، ولن استطيع ان استمر ، وتركت المحاماة وعملت كمندوب مبيعات وكانت تجربة رائعة وتعلمت واستفدت منها وكنت أيضا اعمل في الأدوات الكهربائية.

وأضاف الفنان طارق عبدالعزيز،  خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس، في الوسط الفني بيتم التعامل معي علي اني غاوي وانا فنان طيب ولا اضع شروط للعمل بالتمثيل ولذلك بتظلم في بعض الاحيان ويتم تخفيض اجري ، وانا بطبيعتي مسامح.  

وتابع : " سبب دخولي عالم الفن كنت أحرص على الذهاب على العديد من الفعاليات، وكان للفنان خالد صالح فضل عليا عندما رشحني للعمل بمسلسل أم كلثوم مع المخرجة إنعام محمد علي، كما كان لمحمد هنيدي دور كبير حيث دعمني في أول ظهور سينمائي بفيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومن بعدها كانت تجربة أصحاب ولا بيزنس واستمتعت جدا بهذا الفيلم ودوري كان صعب وكان الاطول خلال احداث الفيلم وأصر المخرج علي إدريس ان اكون ضمن طاقم الفيلم والفيلم له رسالة عن الصداقة والقضية الفلسطينية.

وعن فيلم كيمو وانتيمو مع عامر منيب، اوضح انه فنان رائع الله يرحمه وكان طيب ومثالي جدا، لافتا الى أن صديقه وانتيمه في الواقع النجم محمد هنيدي.

 

مواد متعلقة

مصير وجود طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين" بعد وفاته| مؤلفة العمل تكشف مفاجأة

وصول برنامج القومي للإعاقة للتثقيف السياسي بمبادرة "صوتك حقك" للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. مصدر مقرب يكشف سبب موته

سعرهما تخطى الـ مليون جنيه.. ياسمين صبري تثير الجدل بحقيبتين عالميتين من أمام طائرتها الخاصة

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسرار تعرضها للتحرش|مفاجأة عن أمها: كنت بشحت اهتمامها

هنا الزاهد تخرج عن صمتها بعد 10 أيام من انفصالها عن أحمد فهمي| أول تعليق بعد الطلاق

الصور الأولى من عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي.. قصة حب أسطورية تُوجت بالزواج (شاهد)

محمد رمضان متهم بدعم بيبسي والمنتجات الإسرائيلية بأول ظهور بعد قرار السجن|كيف ورط ابنه؟ (فيديو)
الجريدة الورقية