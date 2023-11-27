طارق عبدالعزيز يكشف أسباب دخوله الوسط الفني

قال الفنان طارق عبد العزيز، في آخر لقاء تليفزيوني تم تسجيله ببرنامج واحد من الناس قبل وفاته، عملت كمحامي لمدة يوم واحد فقط ، ولن استطيع ان استمر ، وتركت المحاماة وعملت كمندوب مبيعات وكانت تجربة رائعة وتعلمت واستفدت منها وكنت أيضا اعمل في الأدوات الكهربائية.

وأضاف الفنان طارق عبدالعزيز، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس، في الوسط الفني بيتم التعامل معي علي اني غاوي وانا فنان طيب ولا اضع شروط للعمل بالتمثيل ولذلك بتظلم في بعض الاحيان ويتم تخفيض اجري ، وانا بطبيعتي مسامح.

وتابع : " سبب دخولي عالم الفن كنت أحرص على الذهاب على العديد من الفعاليات، وكان للفنان خالد صالح فضل عليا عندما رشحني للعمل بمسلسل أم كلثوم مع المخرجة إنعام محمد علي، كما كان لمحمد هنيدي دور كبير حيث دعمني في أول ظهور سينمائي بفيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومن بعدها كانت تجربة أصحاب ولا بيزنس واستمتعت جدا بهذا الفيلم ودوري كان صعب وكان الاطول خلال احداث الفيلم وأصر المخرج علي إدريس ان اكون ضمن طاقم الفيلم والفيلم له رسالة عن الصداقة والقضية الفلسطينية.

وعن فيلم كيمو وانتيمو مع عامر منيب، اوضح انه فنان رائع الله يرحمه وكان طيب ومثالي جدا، لافتا الى أن صديقه وانتيمه في الواقع النجم محمد هنيدي.