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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشحات يستفسرعن موقفه القانوني قبل النطق بالحكم في قضية الشيبي

حسين الشحات
حسين الشحات

استفسر حسين الشحات ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن موقفه القانوني في القضية المنظورة أمام محكمة جنح مدينة نصر بعد دعوى حركها المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز وتم تحديد يوم 30 مايو الجاري للنطق بالحكم بها.

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وتحدث الشحات مع أشرف عبد العزيز المحامي الخاص به حول موقفه القانوني خاصة بعد تحديد موعد للنطق بالحكم رغم طلب محامي لاعب الأهلي بتحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا وتأجيلها لمدة 3 أشهر.

ويشعر الشحات بحالة من القلق خاصة أن هناك بعض المقربين إليه أكدوا له احتمالية صدور حكم ضده يوم 30 مايو الجاري.

وطالب هاني بكري محامي الشيبي بتوقيع أقصى عقوبة ضد الشحات والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة 3 سنوات.

موعد سفر الأهلي لتونس

وفي سياق أخر، يستعد حسين الشحات للسفر مع فريقه، حيث حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري موعدًا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من الشهر ذاته حيث يتدرب الأهلي مرتين فقط في تونس يومي الخميس والجمعة استعدادًا للنهائي الأفريقي المرتقب.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضم محمد الشناوي إلى قائمة مباراة بلدية المحلة المرتقبة فى السابعة مساء اليوم السبت، وذلك بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي وتعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة.
كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران أمس لحسم موقفه من التواجد ضمن الحسابات الفنية فى مباراة بلدية المحلة بعد إصابة اللاعب فى الركبة خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

حقيقة مكافأة المشاركة في مونديال الأندية

كشف الإعلامى الرياضي محمد الليثى، عن  قرار منتظر من جانب مسئولي النادي الأهلي يقتضي بإرسال خطاب رسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الإستفسار عن حقيقة الأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام العالمية بشأن مكافآت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بأمريكا بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في العام المقبل مع ثلاثة فرق أخرى من أفريقيا هم الوداد المغربي وصن داونز والترجي التونسي.
ويرغب الأهلي في معرفة حقيقة هذه المكافآت التي تحدثت تقارير كثيرة عنها ووصفتها بالخيالية ، حيث سيحصل كل فريق مشارك في البطولة على 9 ملايين دولار أمريكي، أي ما يوازي 430 مليون جنيه مصري.

وأوضح محمد الليثى خلال  تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت ا "حال تخطي دور المجموعات ترتفع إلى 15 مليون دولار، وتزيد بالتأهل للأدوار الإقصائية، على أن يحصل بطل كأس العالم للأندية على 40 مليون جنيه.
وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعهم من 14 مباراة فقط ، بينما يأتي البلدية في  المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

حكم مباراة الأهلي وبلدية المحلة

ويدير مباراة الأهلي وبلدية المحلة، الحكم محمود ناصف، ويُعاونه كل من مهاني عبد الفتاح وأحمد عبد المنعم شعبان، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفار طارق مجدي  ويُعاونه مصطفى عثمان.

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