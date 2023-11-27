الرئيس الأرجنتيني المنتخب يبايع إسرائيل على الولاء والطاعة.. فيديو

أكد الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي خلال مشاركته في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس تقديم الدعم لليهود وإسرائيل، معربًا عن دعمه الثابت لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، والتنديد بـ"إرهاب حركة حماس"، مطالبًا بعودة الرهائن.

وأعلن عن خطته لنقل سفارة الأرجنتين من هرتسليا إلى القدس، وممسكا بيده، تمنى الحاخام ديفيد بينتو شيلتا التوفيق لميلي في منصبه الجديد.

وفاز السياسي اليميني خافيير ميلي، الاثنين الماضي، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55.95% من الأصوات، بعد فرز 86.59% منها.

ويعارض ميلي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" ويؤيد نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وتشهد الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة؛ حيث أنه منذ بداية العام، وصل التضخم إلى 120٪، والعملة الوطنية في انخفاض، وأجور السكان لا ترتفع عمليا، وفقدت البلاد تقريبا احتياطاتها الدولية واضطرت إلى اللجوء إلى المساعدة الصينية لسداد ديونها البالغة مليارات الدولارات لصندوق النقد الدولي.

ويقترح مايلي إجراءات جذرية، فهو يدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خافيير ميلي في وقت سابق إنه إذا أصبح رئيسا للأرجنتين فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكونان أقرب حلفائه.

وأضاف: "إنني أعتبر إسرائيل حليفا لدرجة أنني قلت سأقوم بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، تماما كما فعل الرئيس الأمريكي السابق ترامب".

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