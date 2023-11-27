محافظ المنيا يترأس اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح، وذلك لمناقشة الإستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح ، ضمن خطة المحافظة لبحث إمكانية زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة.

والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية ، تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، حاتم إبراهيم مدير عام البنك الزراعي المصري ، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وأعضاء اللجنة.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية ، للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية ، وبخاصة زراعة القمح بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

ناقش المحافظ، عدداً من المهام لتحقيق المستهدف من محصول القمح، منها ، (موقف خدمة وزراعة القمح – موقف توزيع التقاوي – موقف الخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الارشادية – موقف توزيع الأسمدة – حالات زراعة القمح القائمة – الانتهاء من مشكلة توفير التقاوي).

وأشار المحافظ، إلي أن المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية ، في توريد محصول القمح خلال الموسم الماضى ، حيث تم توريد 494 ألف طن من المحصول ، بنسبة تخطت 135 % عن المستهدف ، مشيداً ، بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح تبلغ 243 ألف فدان، والمستهدف هذا العام زيادة المساحة المنزرعة ، إلى 276 ألف فدان .