مصير وجود طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين" بعد وفاته| مؤلفة العمل تكشف مفاجأة

كشفت أماني التونسي مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين" عن مصير وجود الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في العمل، بعد وفاته، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية.

مصير وجود طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين" بعد وفاته

صرحت أماني التونسي بأنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، من المسلسل، بعد رحيله، ولن يحل غيابة فنان بديلًا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

طارق عبدالعزيز

وتحدثت التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، موضحة أنه يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل، وهو شخص مُحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم، وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاؤه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورًا هامًا، لافتة أن المسلسل يدور في إطار إجتماعي لايت.

أماني التونسي مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين": سيكون إهداء لروح طارق عبد العزيز

وأشارت أماني إلى أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكرى والمخرج طارق رفعت للإتفاق على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، مضيفة: "بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص".

أماني التونسي مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين"

وفاة طارق عبد العزيز

وأعلن د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، منذ قليل، عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال أشرف زكي: "البقاء الله .. توفي الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الأخيرة.

طارق عبدالعزيز

سبب وفاة طارق عبدالعزيز

وكشف مصدر مقرب من الفنان طارق عبدالعزيز أنه سقط مُغشيًا عليه بشكل مفاجئ أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسله المقبل، بعد أن أُصيب ببعض التشنجات التي أدت إلى فقدانه للوعي.

وأضاف المصدر أنه قبل وفاة طارق عبدالعزيز، توقف نبض قلبه للحظات، ثم عاد للحياة مرة أخرى، ثم قاموا بنقله إلى المستشفى رفقة نجله، لتعلن نقابة المهن التمثيلية وفاته بعدها بقليل.

طارق عبدالعزيز

مرض طارق عبد العزيز

وكان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، قد أجرى جراحة دقيقة في القلب شهر يونيو الماضي، بعد مروره بأزمة صحية.

وطمأن عبدالعزيز الجمهور على حالته الصحية من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

طارق عبدالعزيز

وأضاف طارق عبد العزيز: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر".

واختتم منشوره قائلًا: "ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".