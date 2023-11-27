كلام جرئ

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 08:56 م 11/27/2023 8:56:40 PM

حققت الدبلوماسية المصرية انتصارًا جديدًا على الغطرسة الصهيونية واستطاعت ردع العدوان عن تحقيق أهدافه التى سعى إلى تحقيقها من خلال شن حرب الإبادة والدمار والخراب ضد المدنيين فى غزه الفلسطينية.. فشل العدوان الصهيونى بمعاونة حلفائه من الدول الكبرى فى تحقيق أى مكاسب على الأرض من خلال أعمال الاعتداءات الوحشية وقتل آلاف المدنيين فى قطاع غزة على مدار خمسين يوما تم خلالها ارتكاب المجازر والأعمال الوحشية التى تنافى كل المواثيق والقوانين الدولية.. ارتكب العدوان الصهيونى كل أنواع العمليات المخالفة لمعانى الإنسانية والتى ترفضها جميع شعوب العالم ولم يقرها حتى حلفاء العدوان المغتصب.. استطاعت مصر بتعاون وتنسيق مع بعض الأشقاء من انتصار لغة التفاوض والوساطة الدولية من إجبار العدوان على التراجع والرضوخ لصوت العقل بعيد عن القدرات العسكرية ولغة القوى التى ينتهجها العدوان ضد الأبرياء..

وأرى أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اندلاع حرب الابادة يوم 7 أكتوبر الماضى، كُلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى تلك الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى من الجانبين عبر معبر رفح..

وأعتقد أن مصر تواصل جهودها من أجل تمديد الهدنة ولن تهدأ مساعيها إلا مع الوقف الكامل لإطلاق النار والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية لأن المفاوض المصرى لديه من الخبرات ما تجعله دائمًا قادر على احتواء الأمور ليضعها فى نصابها الصحيح.. وأدى ذلك إلى دخول مئات الشاحنات والمساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين، وهو هدف رئيسى لمصر لأنها تضع تقليل المعاناة للفلسطينيين فى المقام الأول.. أكدت الجهود المصرية منذ اندلاع الحرب ثقلها الدولى ودورها الإقليمى الفاعل فى المنطقة، وكشف اتفاق الهدنة فى غزة بين إسرائيل وفلسطين عن أهمية وعمق الرؤية المصرية بأن الحل الدبلوماسى للصراع الحالى، هو الطريق الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق فى حرب شاملة واسعة النطاق.. وأرى أن المجتمع الدولى يتفق مع الرؤية المصرية فى وقف اندلاع الحرب ورفض التهجير إلى أراضى الدول المجاورة والعودة إلى إلى المفاوضات لحسم الصراع على أساس حل الدولتين، وأنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان إحلال السلام لصالح كافة الأطراف.

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