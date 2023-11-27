الدحيل القطري يهزم استقلال دوشنبه بثنائية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الكرة الاول بنادي الدحيل القطري فوزه الأول في دوري أبطال آسيا بعد هزيمة مضيفه استقلال دوشنبه بنتيجة هدفين دون رد، في اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وتمكن الكيني مايكل أولونجا من تسجيل الهدفين لفريق الدحيل القطري في الدقيقتين 47 و89 من عمر المباراة ليحقق فوزه الأول بالبطولة.

ورفع الدحيل رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث وتراجع الاستقلال لقاع الترتيب برصيد نقطتين.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة قبل مواجهته أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني، والذي يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط بالبطولة