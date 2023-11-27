لعشاق الحلويات.. حضري مهلبية بالتفاح والقرفة الصحية

المهلبية من الحلويات الشرقية التي يحبها المصريين ولا يستغنون عنها في أي مناسبة، أو عند الحاجة بتناول حلوى خفيفة وسريعة دون أن تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، لذا نقدم لك طريقة عمل مهلبية بالتفاح والقرفة الصحية واللذيذة.

مهلبية بالتفاح والقرفة

طريقة عمل مهلبية بالتفاح والقرفة

المقادير

- تفاح اخضر : 1 حبة (مقشر ومقطع إلى مكعبات صغيرة)

- حليب : 2 كوب (طازج)

- نشاء : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- فانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- قرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- سكر بني : 2 ملعقة كبيرة

- زبدة : ملعقة صغيرة

- قرفة : حسب الرغبة (ناعمة / للتزيين)

- عين جمل : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي مكعبات التفاح وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي القرفة والسكر البني، وحركي المكونات لحوالي دقيقتين، ثم أطفئي النار.

وزعي خليط التفاح في قاع كاسات التقديم.

اخلطي الفانيليا، والنشاء، والحليب، والسكر في قدر، ثم ارفعي القدر على نار متوسطة وحركي حتى يثخن القوام.

صبي مزيج المهلبية فوق خليط التفاح في كاسات التقديم بالتساوي، واتركيها حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم غلّفيها بورق النايلون وضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماماً.

زيني كاسات المهلبية بالعين الجمل والقرفة، ثم قدميها باردة.

فوائد تناول التفاح

يقوى جهاز المناعة

يعد فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات انتشارًا، وهو موجود بكثرة في عصير التفاح، ومن المعروف أن فيتامين سى يخدم العديد من الفوائد، كما أنه يقوى جهاز المناعة فى الجسم.

يزيد من ترطيب الجسم

يحتوي التفاح على 88 % من الماء وطعمه جيدًا، هذا يجعل من السهل استهلاكه خاصة لأولئك المرضى والمعرضين لخطر الجفاف المتزايد.

يقي من التهاب المسالك البولية

نظرًا لأن التفاح حمضي قليلاً، فإنه يعد مكونًا جيدًا لدرء التهابات المسالك البولية (UTIs)، وقد يمنع شرب عصير التفاح بانتظام البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية ويؤدى أيضًا إلى الإصابة بالعدوى.

يدعم صحة القلب

تعد المركبات النباتية بما في ذلك البوليفينول في عصير التفاح مفيدة بشكل خاص لصحة القلب، وقد يمنع البوليفينول ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار كما قد يحمي الجسم من التأكسد ويعزز صحة الأوعية الدموية.