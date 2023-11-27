البيت الأبيض: بايدن لا يريد رؤية ضحايا مدنيين يسقطون في غزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان منخرطًا بشكل شخصي في مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن لا يريد رؤية المزيد من الضحايا المدنيين يسقطون جراء القتال في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة في غزة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت في نبأ عاجل، بأن حركة حماس تقول إنها اتفقت مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الرابع بحلول الإثنين، والتي جرى التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية بعد 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دون هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.