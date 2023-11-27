البيت الأبيض: إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة

أعلن البيت الأبيض، أن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أن دولة الاحتلال ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، متابعًا: "نأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين اليوم لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة".

وتابع: " نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين، والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط".