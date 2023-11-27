الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البيت الأبيض: إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أن دولة الاحتلال ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، متابعًا: "نأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين اليوم لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة".

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البيت الأبيض يُعلق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

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البيت الأبيض القاتل!

وتابع: " نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين، والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط".

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