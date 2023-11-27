للدايت| طريقة عمل عصير التفاح بدون سكر.. يحميك من الفيروسات

يعد التفاح من الفواكه الهامة لصحة جسمك، فيمدك بالفيتامينات التي تحمي جسمك من الفيروسات والأمراض المختلفة، كما يحتوي على الألياف التي تساعد على إجراء عملي الهضم بشكل سليم، والشعور بالشبع فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير التفاح بدون سكر للدايت.

عصير التفاح

طريقة عمل عصير التفاح بدون سكر

المقادير

- تفاح : 3 حبات (مغسول ومنزوع البذور ومقطع)

- ماء : 3 اكواب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الماء، وقطع التفاح، ومكعبات الثلج، في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات لعدة دقائق على سرعة متوسطة، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

صفّي عصير التفاح في مصفاة.

صبّي العصير في أكواب التقديم، وقدميه بارداً.

فوائد تناول التفاح

يقوى جهاز المناعة

يعد فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات انتشارًا، وهو موجود بكثرة في عصير التفاح، ومن المعروف أن فيتامين سى يخدم العديد من الفوائد، كما أنه يقوى جهاز المناعة فى الجسم.

يزيد من ترطيب الجسم

عصير التفاح يحتوي على 88 % من الماء وطعمه جيدًا، هذا يجعل من السهل استهلاكه خاصة لأولئك المرضى والمعرضين لخطر الجفاف المتزايد.

يقي من التهاب المسالك البولية

نظرًا لأن التفاح حمضي قليلاً، فإنه يعد مكونًا جيدًا لدرء التهابات المسالك البولية (UTIs)، وقد يمنع شرب عصير التفاح بانتظام البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية ويؤدى أيضًا إلى الإصابة بالعدوى.

يدعم صحة القلب

تعد المركبات النباتية بما في ذلك البوليفينول في عصير التفاح مفيدة بشكل خاص لصحة القلب، وقد يمنع البوليفينول ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار كما قد يحمي الجسم من التأكسد ويعزز صحة الأوعية الدموية.