مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات، اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 9.68 نقاط، ليقفل عند مستوى 11080.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 226 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسهم السعودية : تبوك الزراعية، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وسدافكو، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جدوى ريت، والآمار، وفرة، وأديس، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.34% و3.52% .

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أمريكانا، وشمس، وبدر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، منخفضًا 98.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24259.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية تغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,950.21 نقطة بانخفاض قدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.98 نقطة بانخفاض وقدره 2.55 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو مليون و918 ألفًا و169 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 386 ألفًا و842 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على تراجع

الأسهم القطرية

تراجع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، بنسبة 1.08 %، بواقع 109.62 نقاط، لينخفض إلى مستوى 10026.88 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم فى أسواق الأسهم القطرية تداول 126 مليونًا و771 ألفًا و629 سهمًا، بقيمة 358 مليونًا و221 ألفًا و897.075 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12 ألفًا و510 صفقات في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية التداول 585 مليارًا و803 ملايين و515 ألفًا و277.030 ريالًا، مقارنة بـ591 مليارًا و476 مليونًا و708 آلاف و907.940 ريالات، في الجلسة السابقة.