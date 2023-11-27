تراجع طفيف فى الأسهم الأمريكية خلال اليوم

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح خلال تعاملات، اليوم الاثنين، قبل بيانات تتعلق بالتضخم الأساسي وتعليقات من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

الأسهم الأمريكية

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 13.71 نقطة، أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.04%، ليصل إلى مستوى 35376.44 نقطة.

كما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 4.48 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل 0.1% ليصل إلى نحو 4554.86 نقطة .

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 11.55 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.08% ليصل إلى مستوى 14239.31 نقطة.

الأسهم الأوروبية : قطاع الطاقة يسجل أكبر خسائر

الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة، قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية مستقرا بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش في حين انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة الأسهم الأوروبية بما يصل نسبتة نحو 0.8% بعد تراجع أسعار خام برنت متجهة صوب 80 دولارا للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك+" المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024 .

وستركز كل الأنظار على تعليقات لاغارد التي ستتحدث عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي وتقدم تقييما للسياسة النقدية للمنطقة.

وستشكل التقديرات الأولية للتضخم في منطقة اليورو وبيانات التصنيع لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني نقاط رئيسية يراقبها المستثمرون هذا الأسبوع.

وسجل سهم شركة (إيه.دي.بي) المشغلة للمطارات أدنى مستوى في شهر تقريبا متراجعا 5.9% لينزلق إلى قاع المؤشر ستوكس.

وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5% بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.