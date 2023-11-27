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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يحقق نتائج مميزة في كأس الإمارات للجمباز الإيقاعي

لاعبات الجمباز بنادي
لاعبات الجمباز بنادي الصيد المصري

حققت لاعبات الجمباز الايقاعي بنادي الصيد بفرع السادس من اكتوبر نتائج متميزة خلال مشاركتهن ببطولة كأس الإمارات للجمباز الايقاعي للموسم الحالي 2023 ـ 2024.
 نتائج اللاعبات علي الأدوات كالتالي:
- زينة عنتر قنديل مواليد ٢٠١٠ المركز الأول الشريطة
- مليكة محمد الهجان مواليد ٢٠١٥ المركز الأول حبل والمركز الثاني حر
- خديجة شريف نصيب مواليد ٢٠١٢ المركز الثاني حر والثاني صولجان مرحلة
- هايا وليد متولي مواليد ٢٠١٢ المركز الأول حر والثانى طوق
- فريدة حازم عبد الهادى  المركز الأول حر والاول صولجان والاول الشريطة والثالث طوق
- مها محمد مفتاح مواليد ٢٠١٢ اول حر اول صولجان اول شريطة.


 الجهاز الفني والاداري:

 سارة سعده المدير الفني للفريق، مريم محمود مدرب، سارة الشاذلي مدرب مساعد، حسين علوي مدرب الباليه،عاليا سعده مدرب عام الفريق.

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