الصيد يحصد 19 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين

توج فريق جمباز الترامبولين بـ 19 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين تحت 9 سنوات بنين وبنات ، وقد جاءت النتائج كالتالى:

تحت ٩ سنوات بنات :

اللاعبه ايثار أيمن أبو النجا: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه تيا محمد حسين : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه جودي أحمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه حور خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه خديجه أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه داليدا مصطفى محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه داينه حسام مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه عاليا عمر محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه رهف خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه لارا محمد عبده : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه لي لي وليد مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه ليلي أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه ليلي شريف فتحي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه مليكه كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبه نادين محمود محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

لاعبات الجمباز بمادي الصيد



تحت ٩ سنوات أولاد:



اللاعب اسر احمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاب سيف عمرو وفيق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب أوليفر محب فضلى: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف أحمد اسامه: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

جمباز الصيد



الجهاز الفنى والادارى

عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، مهاب ايمن المدرب العام ، مدربين سيف هانى أسماعيل و محمد عماد و محمود عبدالجيد و ادهم وليد و زياد احمد ، أيمن سعيد المدير الإداري ، محمد حسين اداري الفريق.