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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يحصد 19 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين

جمباز الصيد
جمباز الصيد

توج فريق جمباز الترامبولين بـ 19 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين تحت 9 سنوات بنين وبنات ، وقد جاءت النتائج كالتالى:
تحت ٩ سنوات بنات :
اللاعبه ايثار أيمن أبو النجا: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه تيا محمد حسين : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه جودي أحمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه حور خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه خديجه أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه داليدا مصطفى محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه داينه حسام مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه عاليا عمر محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه رهف خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه لارا محمد عبده : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه لي لي وليد مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه ليلي أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه ليلي شريف فتحي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه مليكه كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه نادين محمود محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 

لاعبات الجمباز بمادي الصيد


تحت ٩ سنوات أولاد: 


اللاعب اسر احمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاب سيف عمرو وفيق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب أوليفر محب فضلى: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يوسف أحمد اسامه: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 

جمباز الصيد 


الجهاز الفنى والادارى 
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، مهاب ايمن  المدرب العام ، مدربين سيف هانى أسماعيل و محمد عماد و محمود عبدالجيد و ادهم وليد و زياد احمد ، أيمن سعيد المدير الإداري ، محمد حسين اداري الفريق.

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