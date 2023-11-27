الصيد يحصد 19 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين
توج فريق جمباز الترامبولين بـ 19 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين تحت 9 سنوات بنين وبنات ، وقد جاءت النتائج كالتالى:
تحت ٩ سنوات بنات :
اللاعبه ايثار أيمن أبو النجا: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه تيا محمد حسين : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه جودي أحمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه حور خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه خديجه أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه داليدا مصطفى محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه داينه حسام مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه عاليا عمر محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه رهف خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه لارا محمد عبده : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه لي لي وليد مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه ليلي أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه ليلي شريف فتحي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه مليكه كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبه نادين محمود محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
تحت ٩ سنوات أولاد:
اللاعب اسر احمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاب سيف عمرو وفيق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب أوليفر محب فضلى: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يوسف أحمد اسامه: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
الجهاز الفنى والادارى
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، مهاب ايمن المدرب العام ، مدربين سيف هانى أسماعيل و محمد عماد و محمود عبدالجيد و ادهم وليد و زياد احمد ، أيمن سعيد المدير الإداري ، محمد حسين اداري الفريق.