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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل رز الصيادية بالجمبري

رز الصيادية بالجمبري
رز الصيادية بالجمبري

رز الصيادية من الوصفات المميزة التي يعشقها الجميع ولا يستغنى عنه أحد بجوار الأطباق الرئيسية من السمك أو الجمبري، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

رز الصيادية

طريقة عمل رز الصيادية بالجمبري

المقادير

- جمبري : نصف كيلو (مقشر)

- أرز : 2 كوب

- بصل : 2 حبة (مفروم)

- زيت : 3 ملاعق كبيرة

- كمون : حسب الرغبة (ناعم)

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- ماء ساخن : حسب الحاجة

 

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر على النار وشوحي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبياً.

أضيفي الملح، والكمون، والجمبري فوق البصل.

أضيفي الأرز وقلبي جيداً ثم أضيفي الماء.

اتركيه على النار حتى يقل الماء ثم قومي بنقله على نار هادئة حتى ينضج.

اسكبي الصيادية في طبق التقديم وزيني بالبقدونس المفروم.

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