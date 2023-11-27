مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر (يلا شوت)

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر (يلا شوت) في دوري أبطال آسيا اليوم ويستعد فريق النصر لملاقاة فريق برسبوليس الإيراني الليلة، وذلك بعد الفوز على فريق الأخدود ضمن منافسات الدوري السعودي بنتيجة 3-0، ليواصل النصر ملاحقة فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن؛ لهذا تتجه الأنظار ضمن مباريات اليوم إلى موعد مباراة النصر وبرسبوليس والقنوات الناقلة لها.

يُعد نادي النصر السعودي من أقوى فرقا القارة، ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها العالمي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ويحتل العالمي صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة في أربع جولات خاضها حتى الآن، بينما يحتل بيرسبوليس الوصافة برصيد 7 نقاط.

وبفارق النقاط حتى الآن فقد تأهل القاري بشكل رسمي بغض النظر عن باقي جولات المجموعة، لذا ستكون المباراة أهم بالنسبة للفريق الإيراني الذي قد يحسم تأهله رسمياً أيضاً عبر هذه المباراة.

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا

ويمكنكم مشاهدة اللقاء مباشرةً عبر قناتيّ “beIN Sports AFC 2 HD، SSC1 HD”.

مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر .

بينما تنطلق مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر مساء اليوم الاحد في تمام الساعة ال 6 مساء بتوقيت موريتانيا 7 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 8 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 10 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان .

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس.\

كما تنقل مباراة النصر السعودي امام نظيرة برسبوليس مساء اليوم الاثنين في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في منافسات بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم موسم 2023 وتنقل المباراة عبر القنوات التالية .

belN Sport AFC 3 بصوت المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

SSC Extra 1HD بصوت المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف والمعلق مشاري القرني.

Dudai Sport Asia 1 بضوت المعلق الرياضي راشد عبد الرحمن.

ابو ظبي الرياضية اسيا بصوت المعلق الرياضي عامر عبدلله.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا