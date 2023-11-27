3 أفلام مختلفة .. عمرو عاكف ينشط في السينما بـ «الإسكندراني وحوجن وشقو»

أعلن المونتير عمرو عاكف، انتهائه من مونتاج فيلم "الاسكندراني"، للمخرج الكبير خالد يوسف، والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، والمقرر انطلاق عرضه في عام 2024 بجميع دور العرض السينمائي.

ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع المخرج خالد يوسف، وعلق عليها، قائلا: "الحمد لله تم الانتهاء من مونتاج فيلم الاسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف والمؤلف الكبير اسامة انور عكاشة".

وأضاف: "سعدت وفخور بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف ومبسوط جدا بأول فيلم مونتاجي لأستاذ خالد واتعلمت منك كتير .. انتظروا فيلم الاسكندراني قريبا جدا".

يعيش المونتير عمرو عاكف حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض ثلاث أعمال سينمائية في عام 2024، وهم " الاسكندراني" بطولة أحمد العوضي، و "شقو" بطولة عمرو يوسف، و"حوجن"، وذلك بعدما انتهى مؤخرا من مونتاج هذه الأفلام الذي يشارك في بطولتها نجوم كبيرة، حيث يتولى عاكف العمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لهذه الأفلام.

وكشف عمرو عاكف عن قرب انتهائه من مونتاج فيلم الثاني "شقو" بطولة عمرو يوسف ، و إخراج كريم السبكي، حيث لا يبقى له سوى أيام قليلة جدا وينتهي من تصوير الفيلم بشكل كامل، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، صورة تجمعه مع المنتج أحمد السبكي و المخرج كريم السبكي، وعلق عليها، قائلا: "المراحل النهائية لفيلم شقو ..مع صديقي واخويا المخرج الشاطر جدا كريم السبكي وحبيبي المنتج احمد السبكي فيلم عيد الفطر".

كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية، والتي تولى فيها مهمة الجرافيك والمونتاج، الفيلم العالمي "حوجن" المقرر عرضه خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

وعلق عاكف على مشاركته في الفيلم، قائلًا:"مشروع كبير وكان حلم وتحدي بالنسبة ليا .. شكرا اخي وصديقي المخرج الكبير ياسر الياسري الي اي حاجة حلوة فالفيلم هو السبب فيها ومجهود جبار من مخرج بيحب كل تفصيلة".

يشار إلي أن فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

بينما فيلم "شقو"، من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.