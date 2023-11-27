عاجل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم سكر فى آخر ليلة عرض

فيلم سكر
فيلم سكر

حقق فيلم سكر، بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي ومحمد ثروت، أمس الأحد، إيرادات بلغت: 342 جنيها، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

 تفاصيل فيلم سكر:

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابعًا لها ذا نوايا سيئة.

فيلم سكر

يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

 

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي:

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، وتم عرضه عام 2021، يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

txt

فيلم العميل صفر يحافظ على مستواه .. حصد 58 ألف جنيه بشباك التذاكر

مواد متعلقة

فيلم العميل صفر يحافظ على مستواه .. حصد 58 ألف جنيه بشباك التذاكر

إيرادات فيلم أولاد حريم كريم بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم فوي فوي فوي بالسينمات أمس

موعد إطلاق فيلم "أبو نسب" في دور العرض السينمائية
الجريدة الورقية