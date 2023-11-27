أرقام جوناثان سواه المرشح للانضمام للأهلي

استطاع جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني لفت الانظار من خلال المستوى الذى ظهر عليه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتداولت تقارير صحفية، أبرزت الاهتمام الكبير من بعض الاندية المصرية للحصول على خدمات اللاعب الغاني بعد مستواه الملفت للنظر مما جعلهم يتصارعون من أجل التعاقد معه.

وأكدت:" ان النادي الأهلي على رأس الاندية المراد تعاقدها مع مهاجم ميدياما الغاني بالاضافة الى نادي بيراميدز،بجانب بعض الأندية بالدوريات المختلفة وأبرزها التونسية والجزائرية".

ارقام مهاجم ميدياما الغاني " جوناثان سواه" المرشح للانضمام للأهلي

وقدم جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني رفقة ناديه السابق مستوى أكثر من رائع ومميز بالدوري الغاني حيث شارك في 31 تمكن من خلالهما تسجيل 18 هدف، ونجح فى الانضمام لصفوف منتخب غانا الاول، مما دفع ميدياما التعاقد معه.

و حقق سواه بالموسم قبل الماضي بدوري الدرجة الثانية الغاني مع ناديه رقمًا خرافيًا بتسجيله 4 هاتريك في موسم واحد.

ويشارك صاحب الـ24 عامًا، مع ميدياما الغاني للموسم الثاني قادما من فريق دانبورت في يناير 2022 الجاري، ويمتد تعاقده لمدة 3 مواسم حتى 2025.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.