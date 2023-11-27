فيلم البعبع يحصد إيرادات متدنية في السينمات

حصد فيلم البعبع، بطولة النجمين أمير كرارة وياسمين صبري، أمس الأحد إيرادات بلغت 2،630 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابه يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل بنتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوقالكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبدالوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.

نبذة عن أمير كرارة

أمير محمد كرارة هو ممثل ومقدم برامج مصري من مواليد 10 أكتوبر 1977، كانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.

اشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن مثل أدواره في: حرب كرموز (2018)، وهروب اضطراري (2017)، وعمليات خاصة (2007). ومن أهم مسلسلاته مسلسل كلبش بجميع أجزائه، والطبال (2016)، وحواري بوخارست (2015).

وحققت أفلامه الأخيرة إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، كما حقق مسلسل كلبش بجميع أجزائه نجاحًا كبيرًا في مصر، والذي اشتهر فيها باسم «باشا مصر».