"فاروق" و"ساهر" و"طه" يشاركون فى إدارة البطولة العربية للمدارس فى كرة القدم

شارك محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم والدكتور احمد ساهر عضو لجنة الحكام الرئيسية والكابتن هشام التازى من المغرب فى ادارة البطولة العربية للمدارس فى لعبة كرة القدم و الاشراف على حكام البطولة .

وشارك ايضا فى البطولة الكابتن محمد طه محمد نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية فى لجنة الحكام الرئيسية للاشراف على الاعداد البدنى لحكام البطولة فى كرة القدم .

و استضافت مصر البطولة فى لعبتى كرة القدم والسباحة خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

عمان تفوز بالبطولة

وقد اختتمت مباريات البطولة بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ورئيس الاتحاد العربي والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، بحضور المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي سلطنة عمان ولبنان ونجح منتخب سلطنة عمان بحصد البطولة المدرسية بعد الفوز بهدف للاشئ ، وجاء منتخب مصر فى المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ليبيا 5/3 .

و شارك فى البطولة الحكم الدولى الكابتن محمد فاروق " نائب لجنة الحكام الرئيسية" والحكم الدولي الدكتور أحمد ساهر " عضو لجنة الحكام الرئيسية" والكابتن محمد طه " نائب مدير إدارة اللياقة البدنية" ومعد بدني للحكام بالبطولة.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات. والمنتخبات التي شاركت في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

وفاز فريق المغرب بنات بالبطوله ومصر التاني والاردن الثالث.

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