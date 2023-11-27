يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 16

دمنهور 21 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 14

دمياط 21 16

بورسعيد 21 17

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 31 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 22 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 24 13

السلوم 24 11

سيوة 23 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 25 17

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 26 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 26 15