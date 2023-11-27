رئيس جامعة كفر الشيخ يحث الشباب على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الاثنين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحثه الدائم باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير والبناء.

و أشار أن ذلك لا يأتي من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وانما يأتي من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التي تحاك لمصر، و أن نهوض مصر يأتي من إرادة شبابها.

وطالب "دسوقي " الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ رسالة الي كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.