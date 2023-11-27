طب الفم والأسنان بكفرالشيخ تنظم ورشة عمل "منصات التعلم الألكتروني"

تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نظمت وحدة التعلم الالكتروني بجامعة كفر الشيخ، الاثنين ، ورشة عمل توعوية بقاعة سيمينار كلية طب الفم و الأسنان ، تحت عنوان "التحول الي برامج رقمية من خلال منصات التعلم الألكتروني"، للتوعية بأهمية المنصات الالكترونية لخدمة العملية التعليمية بهدف التحول إلى برامج وجامعات رقمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم الأسنان، وحاضر في ورشة العمل الدكتور مي رمضان مدير وحدة التضامن الألكتروني بالجامعة.

أكد نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال أن الهدف من تنظيم ورش العمل هو الوصول بالجامعة إلى جامعة رقمية وصديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدماتها التعليمية، بما في ذلك التدريس والتعلم والبحث والإدارة لتحسين كفاءة إدارة العملية التعليمية وتقديم المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي.