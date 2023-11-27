الأربعاء.. منطقة الفيوم لكرة القدم تبدأ فعاليات دورة المدربين للحصول على الرخصة D

تبدأ عصر الاربعاء القادم دورة المدربين للحصول على الرخصة D والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم - منطقة الفيوم , ويشارك فيها 50 من الدارسين من اللاعبين القدامى والحاليين من ابناء محافظات الفيوم وبنى سويف والقاهرة والجيزة.

وصرح الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم ان الدورة ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم ومنطقة الفيوم ويشرف عليها الدكتور جمال محمد على مدير لجنة تطوير المدربين بالاتحاد ويحاضر فيها نخبة من الا ساتذة والمتخصصين فى مجال تدريب كرة القدم .

واضاف انه تم تقسيم الدارسين الى مجموعتين بحيث تتلقى المجموعة الأولى محاضرات نظرية والثانية محاضرات عملية بالتبادل وتقام الدورة فى المدينة الرياضية فى دمو وتستمر لمدة تسعة أيام.

يشرف على تنظيم الدورة الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن صبرى البرديسى المحاضر بلجنة الحكام والكابتن محمد سامى والكابتن وائل صابر والكابتن عمر سيد والكابتن مصطفى عثمان المسئولين عن النواحى الادارية بالدورة .

المشاركين فى الدورة

والدارسين المشاركين هم :خالد نعيم محمود- ياسر صابر عبد العزيز- اسلام معوض عبد الواحد- محمد سعد جودة- وائل محسن احمد- -على روبى يوسف—احمد عمر زكى- اكرم سيد محمود- شعبان عبد التواب صابر- على حسن رمضان- احمد فكرى- احمد محمد اسماعيل – محمود خطاب محمد- احمد لطيف احمد – اشرف ناجى سيد- محمود رمضان محمد- ياسر عبد العال احمد- محمود عويس توفيق- احمد رمضان محمد- هانى عبد الفتاح حلمى-احمد رجب يوسف- عمرو محمد شعبان- احمد منصور عبد الرازق- محمود مجدى زارع- حسنى فتحى حامد- احمد مصطفى السيد – محمد عبد السلام محمد- خيرى على عبد الواحد- شريف محمد فاروق- عمرو محمد فاروق- محمود الحسينى محمد- محمد محمود عبد المجيد- محمد فوزى احمد- عمرو احمد عبد العزيز-احمد مصطفى حسن- محمود سعد عبد الرحمن- محمد صلاح عبد الله- شريف عويس محمد- احمد ابراهيم على – عبد الله رمضان عبد العليم- جمعه رجب احمد- بهاء الدين محمد كمال- محمد ناصر محمد – حامد حجاج حامد- عمرو عاطف محمد- عمر سيد رمضان- محمد احمد سامى- احمد راضى حميدة- - جمال احمد سيد- سيد الحضرى – طارق فضل .