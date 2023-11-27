يلا شوت BenZima.. كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد وأجمك اليوم بث مباشر في إياب دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الإتحاد وأجمك اليوم بث مباشر في إياب دوري أبطال آسيا يلا شوت

يلا شوت BenZima.. كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد وأجمك اليوم بث مباشر في إياب دوري أبطال آسيامنافسة مرتقبة بين AGMK – Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، وستقام مباراة فريق أجمك مع نادي الاتحاد على ملعب “ميتالورغ” في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2024.

هذه المباراة ستكون مميزة بوصول مارسيلو غاياردو إلى الساحة الآسيوية للمرة الأولى. ومن الجدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني غاياردو لا يزال يبحث عن أول انتصار لفريق “العميد” بعد تعادله في المباراة السابقة مع الاتفاق بنتيجة 1-1 في الدوري السعودي.

سيزور الاتحاد ملعب ميتالورج يوم الاثنين لمواجهة نادي أجمك الأوزبكي في مباراته الخامسة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-24.

مع تسعة نقاط من أربع مباريات، يحتل الاتحاد حاليًا صدارة المجموعة الثالثة ويتصدر السباق للوصول إلى مراحل خروج المغلوب، ومع ذلك، توقف بدايته القوية في حملة دوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية العراقي، الذي تغلب عليه 2-0 في الجولة الرابعة، سجل علي جاسم ومحمد عبد الرحيم في كل شوط من المباراة ليحقق القوة الجوية فوزًا غير متوقع على الاتحاد.

في يوم الجمعة 24 نوفمبر، تعادل فريق الإتحاد 1-1 مع الاتفاق في إشارة أخرى إلى أن فريق النمور يمر حاليًا بفترة صعبة.

يدرك غاياردو وفريقه جيدًا أن الفوز في هذه المباراة مع منافسهم الأوزبكي هو الخيار الوحيد للتأهل إلى دور الـ16. وإلا فإنهم سيضطرون لتأجيل القرار إلى المباراة الأخيرة والدخول في حسابات معقدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

في الوقت الحالي، يتصدر نادي الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه فريق القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني بكل منهما 7 نقاط، وهذا يجعل المنافسة في المجموعة حماسية للغاية. وبالتالي، يعتبر الفوز بأي نقاط في هذه المرحلة أمرًا ضروريًا بالنسبة لنمور جدة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

مباراة الاتحاد وفريق أجمك ستكون من أبرز الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث ستُنقل عبر قناة SSC1 HD المشفرة. ستكون هذه البطولة جزءًا من منافسات الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

بالنسبة للمشجعين في الإمارات العربية المتحدة، ستتاح لهم فرصة مشاهدة اللقاء عبر قناتي أبوظبي الآسيوية ودبي الآسيوية، مما يسهم في توسيع جمهور المباراة وزيادة التواجد الرياضي في المنطقة.

تردد beIN Sports AFC 1 تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

ومن جهة أخرى، ستكون المباراة متاحة أيضًا للمشجعين في بقية مناطق العالم العربي من خلال قناة beIN Sports AFC وقناة الكأس الرياضية العاشرة. هذا يعني أن الجماهير في العديد من البلدان العربية ستكون لها الفرصة لمتابعة هذه المباراة المثيرة ودعم فرقها المفضلة في البطولة القارية.

بالتأكيد، ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بلحظات مثيرة وتشجيع فرقهم في سباق البحث عن الفوز والتأهل في هذه البطولة المميزة.

من معلق مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون تجربة مشاهدة مباراة الاتحاد وفريق أجمك أكثر إثارة من خلال تعليق عدد من المعلقين المميزين. على قناة SSC1 HD، سيتولى المعلق عيسى الحربين مهمة التعليق على سير المباراة وأحداثها، حيث سيقدم للمشاهدين تفاصيل ممتعة وشيقة للحظات المثيرة على أرض الملعب.

بالنسبة للمشجعين الذين سيتابعون المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الآسيوية، سيكون لديهم فرصة للاستمتاع بالتعليق الرائع من قبل أحمد البلوشي، بينما سيكون للمشجعين في دبي تعليق ممتع وشيق من قبل أحمد العبيدلي. وعلى قناة الكأس، سيقدم أحمد الطيب تغطية مميزة للمباراة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة الحدث الرياضي بأفضل طريقة ممكنة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

بهذه الطريقة، ستكون تجربة متابعة المباراة أكثر إثارة وتشويقًا بفضل التعليق الاحترافي من هؤلاء المعلقين المتميزين، وسيتمكن المشاهدون من التفاعل مع اللحظات الحاسمة في المباراة بأسلوب رائع وممتع.

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