اللجنة التنسيقية العليا بـ "صحتنا فى بيئتنا" تناقش خطة عمل المبادرة

ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم منظمة اليونيسيف، بالشراكة والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، حيث حضر الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والأستاذ حسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسئولى التربية والتعليم، ومسئولى شركة المياه.



وفى كلمته أثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر على دور السادة المسئولين من التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، وأكد على أهمية المبادرة فى خلق جيل واع بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.

وفى كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التى أكد فيها على أهمية التعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح ممثل يونيسيف أهمية المتابعة الميدانية لأعمال طلاب المدارس وإبتكاراتهم.

كما قدمت الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب، عرض لخطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية، وقدم الدكتور أميل نظير مدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم، والأستاذة حنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم عرض لما سبق من أعمال طلبة المدارس وبعض إبتكارات ومشاريع مصغرة لهم.

ويذكر أن مبادرة (صحتنا فى بيئتنا)، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر اليونيسيف والتربية والتعليم، تشتمل على المحاور الآتية:



أولا: توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية

ثانياً: صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة

ثالثاً: تنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس، وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونيسيف مصر.



كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 إجتماعات لمديرى المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية كالأتي:

- (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية

- (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية

- (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية

- (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية

حيث تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر ديسمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ إبتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.



ويتركز الهدف العام للمشروع الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية كالأتى:-

1- ترشيد استهلاك المياه

2- الصرف الصحي الامن

3- النظافة الشخصية

4- النظافة العامة

5- التغذية السليمة

6- التغييرات المناخية