مجانا مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر اليوم .. يلا كورة

مجانا مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر اليوم .. يلا كورة يحل الاتحاد ضيفا على نظيره أجمك أف سي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “ميتالورج”، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستهدف لاعبي العميد في مواجهة اليوم، خطف الثلاث نقاط من أجل حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، ولتعويض الهزيمة التي تعرضوا لها في الجولة الماضية من نادي القوة الجوية العراقي.

مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يتصدر النصر ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، يليه كل من سباهان أصفهان والقوة الجوية، وأجمك في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويحتل عميد الأندية، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وبفارق نقتطين عن الوصيف سباهان الإيراني، بينما يتواجد اجمك في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وكان الاتحاد قد نجح في الفوز على أجمك بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ” مدينة الملك عبد الله الرياضية”.

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة اللقاء مباشرةً عبر قنوات “SSC 1HD، وbeinsports AFC، والكأس القطرية 10 السعودية”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا