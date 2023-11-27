خبير اقتصادي: مصر استطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة

أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن مصر لها دور كبير في إنتاج الطاقة المتجددة والمتنوعة من طاقة مزارع ورياح وشمسية، مشددًا على أن هذا التنوع في المصادر جعلها فريدة.

مصر وإنتاج الطاقة المتجددة

وأوضح أن مصر فريدة في هذا القطاع لما لديها البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين صناعيًا، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”

وأضاف “البهواشي”، أن مصر استطاعت من خلال استضافتها لمؤتمر (cop27) في نهاية العام الماضي، تسليط الضوء على أول مشروع صناعي منتج في السخنة، وهذا ما وجه عيون العالم إلى ما تمتلكه مصر من بنية قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مصر استطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، مشددًا على أن مصر متميزة في إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا مؤشر جيد لكي يجري بها استثمارات أجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى توسط مصر الـ3 قارات جعلها متميز بالبنية التحتية لإنتاجها، رغم أن القارة الأفريقية دائمًا تشهد أزمات نتيجة تغير المناخ، وكذلك تصاعدا بكل لحظة.

استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.

وأوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.