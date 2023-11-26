تنفد مشروع محطات الطاقة الشمسية بمتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية

كشف العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الاثار والمتاحف، والقائم بعمل رئيس قطاع الترميم، أن وزارة السياحة تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية في 4 متاحف ومواقع أثرية على مستوى الجمهورية، تشمل متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي، وقصر محمد على بالمنيل، ومركز زوار منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP 27.

جاء دلك خلال جولة مساعد وزير السياحة والآثار؛ لتفقد مشروع الإحلال والتجديد للمنظومة الأمنية بمتحف الإسكندرية القومي.

ورافق «سمير»، خلال جولته عدد من المهندسين من الإدارة الهندسية لوجه بحري وهبة القصبي، القائم بأعمال المدير العام لمتحف الإسكندرية القومي.

وحرص مساعد الوزير على تفقد مبنى المتحف القومي، وكذلك متابعة أعمال الصيانة الخاصة التي تتم بالمتحف من إحلال وتجديد المنظومة الأمنية بالمتحف، ورفع كفاءة وصيانة التكييف المركزي، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال التي تتم حاليًا، حتى يخرج المتحف بالشكل اللائق، كما اعتاد رواده دائمًا.

وشدد مساعد الوزير، على متابعة جميع الخدمات التي تقدم للزائر، كما تفقد الحديقة المتحفية وقاعة المحاضرات ووجه الإدارة الهندسية لإجراء بعض الإصلاحات السريعة لرفع كفاءة وصيانة قاعة المحاضرات ومتابعة ذلك يوميًا من قبل إدارة المتحف.

وقالت هبة القصبى، مدير المتحف، إنه يجري أعمال تطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمتحف ككل، وذلك من خلال تغيير جميع كاميرات المراقبة وكذا أجهزة الحركة والإطفاء التلقائي، كما تم حاليًا رفع كفاءة جميع الأجهزة والإنتهاء من البنية التحتية التي تتناسب مع المنظومة الجديدة، تحت إشراف قطاع المشروعات (وزارة السياحة والآثار) والهيئة العامة للإنتاج الحربي والمتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بحلول شهر فبراير 2024.