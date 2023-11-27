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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة وبورتو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

برشلونة وبورتو
برشلونة وبورتو

يواصل برشلونة الإسباني استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث البارسا بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن الفوز خلال مواجهة الفريق البرتغالي، والتي يشهدها ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

في المقابل، يرغب بورتو في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الجهاز الفني يُدرك أن مواجهة برشلونة في إسبانيا ستكون صعبة للغاية.

موعد مباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال

تنطلق صافرة حكم مباراة برشلونة وبورتو في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو

تُنقل مباراة برشلونة وبورتو عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة أعوام ماضية.

ترتيب مجموعة برشلونة وبورتو

ترتيب مجموعة برشلونة وبورتو

يحتل برشلونة صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورتو في الوصافة بنفس رصيد الفريق الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني ثالث الترتيب بـ 6 نقاط، أنتويرب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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