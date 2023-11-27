أسلحة اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي قبل صدام دوري أبطال أسيا اليوم

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي، بنظيره أجمك الأوزبكي، بالمواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

ويعول جماهير العميد على لاعبي الفريق أمالا كبيرة في الفوز الليلة أمام الفريق الأوزبكي بصفة عامة والخماسي كريم بنزيما، عبد الرزاق حمدالله، لويز فيليبي، فابينهو، جوتا بصفة خاصة نظرا لتمثيلهم الجزء الأكبر من القوام الأساسي للفريق.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره أجمك الأوزبكي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

وتقررانطلاق صافرة أحداث مباراة الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.