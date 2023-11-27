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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ

أحمد محمد الشهاوي،
أحمد محمد الشهاوي، مديرا عاما لفرع ثقافة كفرالشيخ

أصدرت وزير الثقافةالدكتوره نفين الكيلاني، القرار رقم 612 لسنة 2023، بتكليف أحمد محمد الشهاوي، مديرا عاما لفرع ثقافة كفرالشيخ، وهو من أبناء محافظة كفرالشيخ ومن مواليد عام 1981، وحاصل على ليسانس الدارسات الإسلامية وعربية جامعة الأزهر بتقدير جيد لعام 2004، وماجستير في الأدب والنقد كلية الآداب جامعة كفرالشيخ 2019.
وباحث دكتوراه كلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وشغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الثقافه وتوابعها، وهو عضو عامل بنادي أدب قصر ثقافة كفر الشيخ، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافيه في مصر وخارجها، وحصل على العديد من شهادات التقدير.

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