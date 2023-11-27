أستاذ علاقات دولية: تمديد هدنة غزة يحتاج لضغط أمريكي على الاحتلال (فيديو)

أشاد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، ووصفه بأنه أسطوري.

وأضاف "شعث"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وقف إطلاق النار جاء في توقيت حساس، ولم يشهد خروقات كبيرة.

انتهاكات هدنة غزة ليست كبيرة:

أشار إلى أنه في الساعات الأولى من الهدنة حاول الاحتلال الضغط على الفلسطينيين من أجل عدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، لكن نجحت الجهود في الانتظام بالمساعدات.

وأوضح، أن الاحتلال حاول إطلاق النار على المواطنين في المناطق المتاخمة للحدود، ولكن لم تحدث احتكاكات أكثر من ذلك، والأمور ما زالت معلقة، مؤكدًا أن حماس أبلغت بنيتها في تمديد الهدنة لمدة أكثر وهو ما يحتاج إلى مفاوضات وضغوط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.