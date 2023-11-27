بمختلف الأعمار .. ملاعب آسيا فأل خير على الكرة المغربية

في سيناريو مقارب لنا حققه منتخب المغرب الأول في نهائيات كأس العالم بقطر العام الماضي ، تمكن منتخب أسود الأطلس للناشئين تحت 17 عام ، من تحقيق عبورًا تاريخيًا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولات الفئات العمرية الصغيرة ، إلى الدور ربع النهائي من المنافسات.





ورغم أن منتخب المغرب دون17 عاما قد ودع منافسات المحفل العالمي المقام بدولة أندونيسيا مساء السبت الماضي، عقب خسارته بصعوبة أمام نظيره المالي بهدف دون رد عبر اللاعب ديارا، إلا أن المشاركة حظت بطابع خاص كون أن منتخب المغرب لم يصل إلى المرحلة هذه من قبل.

التفائل بالقارة الآسيوية ..

ويبقى الإنجاز الأكبر للكرة العربية والأفريقية ، فيما تحقق خلال ظهور منتخب المغرب للكبار في نسخة كأس العالم الأخيرة ، والتأهل التاريخي للمرة الأولى إلى نصف نهائي مونديال العالم ، والنجاح في إنهاء البطولة محتلاً الترتيب الرابع .

ويبقى العامل المشترك بين إنجاز كبار المغرب والناشئين ، هو إقامة المناسبتين على الأراضي الآسيوية “أندونيسيا وقطر” ، لتحمل طابعًا تفائليًا لدى الجماهير المغربية تجاه أي مناسبة دولية تقام في القارة.



يذكر أن قائمة المغرب التاريخية في مونديال قطر 2022 ضمت كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، احمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، يحيى عطيات الله، بدر بانون، جواد الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، بلال القنوس، يحيى جبران.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، زكريا أبوخلال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي، إلياس شاهين، يوسف النصيري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمد الله.