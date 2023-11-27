الدقهلية تبحث تعظيم موارد المحافظة من خلال الإعلانات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الاعلانات وكيفية الاستفادة منها ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة .

حيث استعرض "مختار"خلال الاجتماع مناقشة طرح حق استغلال عدد من الشوارع الرئيسية بعدد من المراكز والمدن والاحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لاقامة اعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ اعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والاحياء، ووجه "مختار" بتشكيل لجنة فنية مصغرة للتأكد من المسافات المقررة بين الاعلانات المقرر اقامتها من قبل شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية وذلك ما يحافظ علي المظهر الحضاري للمدن ولايعوق الحركة المرورية للمواطنين والمركبات ..

وفي هذا الصدد وجه "مختار" لسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع اعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

واكد "مختار" علي اهمية تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، واشار "مختار"علي اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.

كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات

المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و محمد امين رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ،والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ،وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير ادارة الدعم الفني ورضا سلامه مدير ادارة الاعلام، وفريق العمل بالادارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.