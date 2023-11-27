محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء مراكز ومدن العياط والبدرشين بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة لطريق أبو ربع بمدينة البدرشين لتحسين حركة السيارات وتطوير منظومة النقل بالمدخل الرئيسى لمركز ومدينة البدرشين، مؤكدا على أن الطريق يمثل قيمة مضافة لشبكة الطرق والذى يربط طريق مصر أسيوط بمدينة البدرشين.



وأطلع محافظ الجيزة على تقرير بموقف الأعمال والذى أوضح الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول ٢ كم في اطار خطه رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.



كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط والذى تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارعى سعد زغلول والصفتى بمدينة العياط وهم احدي الشوارع الحيوية وتعد ضمن المطالب الملحة للمواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.